El rediseño electoral en Texas marca primarias demócratas en distritos hispanos clave

El nuevo mapa, aprobado por la Legislatura de Texas, de mayoría republicana, buscó reforzar las posibilidades del Partido Republicano para mantener su control de la Cámara de Representantes federal, en línea con las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para consolidar la mayoría conservadora en Washington.

En ese contexto, el rediseño no solo modificó la composición de los distritos, sino que también concentró a los votantes demócratas en menos distritos, reduciendo el número de escaños claramente favorables al partido y obligando a que varias figuras demócratas compitieran entre sí.

Uno de los casos más representativos ocurrió en el Distrito 35 de Texas, que agrupa zonas de San Antonio y áreas periféricas de los condados de Bexar, Guadalupe, Wilson y Karnes, con una importante presencia latina.

Allí, el subcomisionado de policía del condado de Bexar, Johnny Garcia, ganó la segunda vuelta demócrata frente a la activista y terapeuta sexual Maureen Galindo.

Garcia enfrentará en noviembre al republicano Carlos De La Cruz, quien venció en la segunda vuelta de su partido al legislador estatal John Lujan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La campaña demócrata estuvo marcada por controversias en torno a algunos comentarios de Galindo sobre la influencia de Israel en la política estadounidense que fueron tildados de "antisemitas" por parte del liderazgo del partido.

El Distrito 35 fue rediseñado de forma significativa, dejando fuera al actual representante demócrata Greg Casar y modificando casi por completo su composición electoral, con menos del 10 % del electorado anterior dentro de los nuevos límites.

Casar, un político progresista, decidió presentarse como candidato en el Distrito 37, y se enfrentará a la republicana Lauren Peña.

Otro de los distritos afectados fue el Distrito 18, donde el representante estatal demócrata Christian Menefee derrotó al congresista Al Green, una figura histórica de Houston, legislador desde 2005 y una de las figuras más críticas al Gobierno de Donald Trump desde el Congreso.

La contienda surgió después de que el nuevo mapa electoral eliminara el Distrito 9 de Green, un bastión demócrata con amplia diversidad racial y una significativa población afroamericana e hispana en el área de Houston.

Green, que llevaba más de dos décadas en el Congreso, anunció entonces su candidatura por el Distrito 18, otro distrito urbano de mayoría demócrata.

En los comicios de medio término, que se celebran en noviembre, se renuevan todos los 435 escaños de la Cámara de Representantes -actualmente controlada por los republicanos- y un tercio del Senado.