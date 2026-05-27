Expertos suramericanos defienden a la cultura como eje de las políticas estatales

El evento virtual 'Cultura y desafíos actuales' fue organizado por la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, país que ejerce la Presidencia rotatoria del bloque suramericano del Mercosur, también integrado por Uruguay, Brasil y Argentina, y tiene a Ecuador, Colombia y Chile como naciones asociadas.

Desde Colombia, la asesora del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Luisa Ángela Cano, afirmó impulsan un enfoque "biocultural" que reconoce "el papel de incidencia de la cultura, de manera transversal, para abordar todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente".

En el foro, la experta colombiana Laura Bermúdez explicó que "hay un vínculo definitivamente indisoluble" entre la destrucción de ecosistemas naturales y la pérdida "inminente de la memoria y de la identidad biocultural" de los pueblos.

Por otro lado, Andrés Alba Petiangi, en representación del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay (MEC) expuso la experiencia de centros culturales que acogen desde 2012 a personas en situación de calle, donde acceden a talleres artísticos y servicios.

A partir de ahí, relató Petiangi, surgió la 'Fanfarria Invernal', una fiesta callejera que se realiza desde hace 11 años, donde las personas sin hogar visibilizan "de forma diferente" su situación y la falta de vivienda, a través de la música y el artes.

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Estas experiencias permitieron que se integrara "la variable cultural a todas las políticas de asistencia a las personas en situación de calle" en Uruguay, destacó el experto.

Por Ecuador, participó la investigadora Gabriela Punín, quien resaltó que el arte es "un motor indispensable para la producción de conocimiento" y una herramienta de transformación para "moldear la mente del futuro".

"El mayor desafío de la cultura radica en transformar la enseñanza de las artes en el eje central de la educación contemporánea", expuso Punín.

Por otra parte, en Chile surgieron en 2014 los centros de creación 'Cecrea', un proyecto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que "promueve el derecho a imaginar y crear" entre jóvenes de 7 a 19 años, a través del arte y las ciencias, según relató el coordinador de la iniciativa, Daniel Hermosilla.