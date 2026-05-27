Fujimori y Sánchez se reparten apoyo de rivales que no pasaron a segunda vuelta en Perú

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que fue la más votada en primera vuelta con el 17,19 % de los votos al recibir 2.877.678 sufragios, tendrá el apoyo implícito del ultraderechista Rafael López Aliaga.

El exalcalde de Lima, que fue tercero en la primera vuelta con 1.993.905 votos (11,91 %) y denunció sin pruebas consistentes un supuesto fraude en su contra al quedar apenas 21.000 votos por debajo de Sánchez, indujo esta semana a votar por Fujimori pese a los insultos y reproches que ha proferido hacia ella por no apoyarlo en sus denuncias.

Sin mencionar explícitamente su nombre, exhortó a sus seguidores a que le digan "no al voto blanco, no al voto nulo y no al comunismo y la izquierda radical", en un país donde el voto es obligatorio.

De manera más explícita, Fujimori ha recibido para esta segunda vuelta los apoyos del candidato de derecha Carlos Espá y del liberal Rafael Belaúnde, quienes obtuvieron 560.792 votos (3,35 %) y 40.870 (0,24 %). Este último escribió el pasado fin de semana un artículo donde señaló que "de Keiko tenemos dudas, de Sánchez tenemos pruebas".

Por su parte, Sánchez, que recibió 2.015.114 votos (12,03 %), logró el respaldo del populista exalcalde de Lima Ricardo Belmont, quien fue cuarto al sumar 1.698.903 votos (10,15 %) e instó a votar contra Fujimori a su legión de "espartanos", como denomina a sus miles de seguidores.

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Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), también obtuvo el apoyo del candidato de centroizquierda Alfonso López Chau, que alcanzó una votación de 1.221.272 sufragios (7,29 %).

De la misma manera se pronunció el candidato izquierdista Yonhy Lescano, que recibió 214.000 votos (1,28 %), aglutinados mayormente en la sureña región de Puno, uno de los bastiones electorales del castillismo que representa Sánchez; así como de la alianza izquierdista Venceremos, con 140.000 votos (0,83 %), y de Mesías Guevara, del Partido Morado, con 82.196 votos (0,49 %).

No menos desdeñable es el respaldo logrado por Sánchez de parte de Arturo Fernández, líder del partido Un Camino Diferente, cuya hermana Rosario Fernández fue candidata presidencial con una votación de 128.000 (0,76 %), concentrada principalmente en la norteña ciudad de Trujillo.

El centrista partido Primero La Gente, que tuvo como candidata presidencial a la exministra Marisol Pérez Tello, con una votación de 571.170 votos (3,41 %), animó a votar por Sánchez, pero Pérez Tello tiene una posición distinta al promover el voto nulo como protesta contra las posiciones y programadas de ambos candidatos.

También ha llamado a votar nulo Jorge Nieto, del centrista Partido del Buen Gobierno, que fue cuarto en la primera vuelta, al alcanzar los 1.837.517 votos (10,97 %), y ahora llama a sus seguidores a escribir en la cédula de votación 'Queremos un Buen Gobierno'.

Asimismo, si bien el cómico derechista Carlos Álvarez, que logró 1.326.717 votos (7,92 %), es próximo a Fujimori, el partido País Para Todos con el que compitió en estas elecciones ha dado libertad de voto a sus seguidores para esta segunda vuelta, pues algunos de sus miembros se han pasado a la candidatura de Roberto Sánchez.