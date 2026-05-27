Juez de Florida rechaza suspender el nuevo mapa electoral favorable a los republicanos

El magistrado Joshua Hawkes, de la corte del condado de Leon, argumentó que por tiempo es de interés público el nuevo mapa y además cuestionó si el antiguo, aprobado en 2022, era constitucional, puesto que un distrito fue diseñado con base a criterios raciales.

Esta opinión sigue la línea de la decisión tomada el pasado abril por el Tribunal Supremo de Estados Unidos para anular el mapa electoral del Legislativo de Luisiana, que consideró que se basó excesivamente en la raza.

Los demandantes reclamaban que el nuevo mapa, que fue promulgado el pasado 4 de mayo por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, después de su aprobación en ambas cámaras en el Legislativo estatal, de mayoría republicana, era partidista y, por tanto, ilegal.

Según las estimaciones, el Partido Republicano ganaría cuatro escaños extra con los cambios en los distritos electorales en las próximas elecciones legislativas de noviembre.

Pese al revés judicial, las organizaciones demandantes aclararon que continuarán reclamando la anulación del mapa de Florida, que según DeSantis fue modificado para que no atendiese a motivos raciales y fuera acorde a la Constitución estadounidense.

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"Dado que los floridanos de todas las tendencias políticas se oponen claramente a la manipulación partidista de los distritos electorales, agotaremos todas las opciones legales para asegurarnos de que un mapa tan partidista no se mantenga durante el resto de esta década", dijo Amy Keith, la directora ejecutiva de Common Cause Florida, una de las partes demandantes, según declaraciones recogidas por Politico.

Los votantes en Florida otorgaron 20 escaños al Partido Republicano y ocho al Partido Demócrata en las más recientes elecciones al Congreso nacional, celebradas junto con las presidenciales, aunque uno de los puestos demócratas permanece vacante desde la renuncia de Sheila Cherfilus-McCormick, el pasado 21 de abril, tras enfrentar acusaciones de corrupción.

La ganancia de escaños puede ser clave en las elecciones de medio mandato de noviembre, que renuevan por completo la Cámara de Representantes nacional, actualmente con 217 republicanos, 212 demócratas, un independiente, y cinco asientos vacantes.