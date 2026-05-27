Los países de la UE tratan de modo informal la futura paz en Ucrania y la presión a Rusia

En la reunión, un Consejo no formal que tiene lugar cada seis meses y que ofrece la oportunidad de una discusión más abierta y de reflexionar sobre "temas clave", se espera abordar, según adelantó el Financial Times (FT), la idea de nombrar un enviado europeo para las potenciales negociaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Entre los nombres que se barajan para ese papel, según el mismo medio, estarían el del expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi o la excanciller alemana Angela Merkel.

Fuentes diplomáticas indicaron que la cita es una buena ocasión para abordar esa cuestión.

La reunión, que estará presidida por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, junto al ministro de Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, comienza el miércoles con una cena de trabajo y continuará el jueves con una reunión en el puerto de Limasol.

También participarán los titulares de Exteriores de la India y de Arabia Saudí. Por parte de España asistirá José Manuel Albares.

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En particular, según el FT, se espera que en la reunión se aborde qué exigiría Europa en una relación posterior al conflicto con Rusia, qué líneas rojas tiene para un posible acuerdo en Ucrania y cuáles serían sus requisitos previos para iniciar cualquier diálogo con el Kremlin.

También se espera tratar la nueva estrategia de seguridad europea, incluidas las iniciativas en materia de defensa colectiva para avanzar en la nueva hoja de ruta militar y de preparación del bloque continental.

Por su parte, con los ministros de la India y de Arabia Saudí, se hablará sobre la seguridad marítima y la estabilidad regional, en el contexto de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.