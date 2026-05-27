Progresos en conversaciones Irán-EE.UU. hacen caer los precios del petróleo

Ayer, los costos del crudo a futuro rozaban la barrera simbólica de los US$ 100 el barril. Pero las expectativas de un acuerdo entre las partes en conflicto en Medio Oriente presionaron esta mañana los precios.
Los precios del petróleo cayeron con fuerza hoy ante las expectativas de progresos en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.
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El equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), se desplomaba un 5,9% hasta 88,31 dólares por barril, tras haber retrocedido más de 6%.
El crudo Brent del Mar del Norte, la referencia internacional, retrocedía un 4,99% a 94,61 dólares por barril hacia el mediodía de hoy.