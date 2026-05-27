San Cristóbal y Nevis recrudece decisión de rechazar la entrada a nigerianos por ébola

Según dijo en un comunicado el Ministerio de Seguridad Nacional de San Cristóbal y Nevis, la decisión fue tomada en "alerta por las autoridades sanitarias en su responsabilidad nacional de proteger la salud pública durante un periodo de gran preocupación global como es el ébola".

"San Cristóbal y Nevis siempre ha valorado su cálida y respetuosa relación con la gente de Nigeria. Por lo tanto, nos mantenemos como una nación hospitalaria y lamentamos cualquier inconveniente causado por nuestros hermanos y hermanas nigerianos afectados por esta medida de seguridad necesaria", agregó.

Por ello, el Gobierno del territorio caribeño enfatizó que su objetivo es "actuar con precaución, responsabilidad y en concordancia con las guías de salud, mientras continuamos tratando a todas las personas con dignidad y respeto".

El comunicado de San Cristóbal y Nevis, no obstante, no dijo cuándo presuntamente llegaron los 17 nigerianos, aunque aseguró que arribaron al territorio "en vuelos de aerolíneas regionales".

El Ministerio de Seguridad Nacional del país caribeño dijo, por otra parte, que el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Nigeria dijo públicamente que su país esta en un alto riesgo de importación de ébola, luego de un aumento de casos de la enfermedad en varias partes de África y el movimiento de personas en el país.

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"Aunque Nigeria no ha reportado algún caso de ébola, este aviso resalta la necesidad de preparación y cuidado ante todo", enfatizó la dependencia local.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que al menos 223 "muertes sospechosas" se han registrado por la epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

En un informe publicado por su oficina regional para África, la OMS afirmó que, hasta el 24 de mayo, la RDC "había notificado 906 casos sospechosos, incluyendo 223 muertes sospechosas".

De 295 muestras analizadas, 105 casos, incluidas 10 muertes, fueron confirmados en laboratorio en 13 zonas sanitarias de las provincias de Ituri (siete), Kivu del Norte (cinco) y Kivu del Sur (una).

El epicentro del brote continúa siendo Ituri, que concentra el 89,5 % de los casos confirmados.