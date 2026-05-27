Venezuela tacha de "falsificación de la verdad" afirmaciones de Guyana sobre el Esequibo

En un comunicado, la Cancillería venezolana rechazó que Ali afirmara el martes que el Esequibo "es y seguirá siendo guyanés", y aseguró que sus declaraciones, emitidas desde la región en disputa, fueron "provocadoras y delirantes".

Venezuela indicó que Guyana administra este territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados porque hubo un "despojo fraudulento" ejecutado por Reino Unido y por ello insistió en que Georgetown tiene la "obligación" de sentarse a negociar.

"Las afirmaciones del mandatario guyanés constituyen una falsificación de la verdad histórica y jurídica", señaló el texto venezolano.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica, pero Caracas sostiene que este instrumento es nulo.

De hecho, en el comunicado hoy Venezuela reiteró que este laudo fue sepultado "por las partes al suscribirse el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la entonces Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana".

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El Acuerdo de Ginebra sienta las bases para una solución negociada.

Los países mantuvieron negociaciones por años con la mediación de las Naciones Unidas para resolver la controversia territorial que se agudizó en 2015, cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil, que opera en la zona por concesión de Georgetown, descubrió yacimientos petroleros.

Pero tras años de la mediación, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró en 2018 el fracaso de los buenos oficios y, meses después, Guyana solicitó la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) argumentando que los límites de la frontera son los establecidos en el laudo de 1899.

Caracas rechaza el proceso en esta corte y en las últimas audiencias celebradas a inicios de mayo la propia presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que cualquiera que sea el veredicto no lo reconocerá.

"Venezuela ha dejado absolutamente claro, y así lo ha reiterado recientemente ante la propia Corte Internacional de Justicia, que no reconoce ni reconocerá la jurisdicción de dicha instancia para dirimir esta controversia territorial", recordó la Cancillería en su pronunciamiento esta jornada.

El Gobierno de Caracas ratificó que "jamás renunciará a sus derechos históricos" sobre este territorio que y "continuará defendiéndolos por las vías diplomáticas, políticas y jurídicas correspondientes".