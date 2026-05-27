Wall Street abre en verde ante optimismo por la posible reapertura de Ormuz

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 133 puntos, hasta los 50.594; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,04 %, hasta los 7.522 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,01 %, hasta las 26.658 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó la sesión con ligeras subidas después de que el precio del petróleo de Texas cayera por debajo de los 90 dólares el barril tras informaciones que apuntan a una posible reapertura cercana de Ormuz.

Esta caída se produce después de que varios medios se refieran a una versión del borrador de acuerdo de entendimiento entre Washington y Teherán, adelantado por la prensa iraní, en el que la República Islámica se comprometería a reabrir el tránsito de buques comerciales y EE.UU. a levantar el bloqueo.

Antes de la apertura de Wall Street, los contratos de futuros del Texas para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 5,05 dólares con respecto al cierre del día anterior, tras caer hasta los 88,84 dólares el barril.

Las autoridades iraníes han iniciado conversaciones con el otro país con acceso al paso, Omán, para determinar cómo será el mecanismo de paso una vez esté reabierto.

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Ali Beghani Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo durante un foro en Moscú, que continúan los "contactos indirectos" con EE.UU., aunque, añadió, "no se han puesto de acuerdo en nada".

En el plano corporativo, el sector tecnológico, que llevó al S&P 500 y al Nasdaq a anotar nuevos récords este martes, volvió a presionar al alza.

En concreto, las compañías de semiconductores: Micron subía un 1,49 %, después de haber sumado casi un 20 % al cierre de la sesión anterior.

En otros mercados, el oro, activo refugio, restaba un 1,88 %, hasta los 4.417 dólares la onza; mientras que la plata cedía un 2,68 %, hasta los 74,55 dólares la onza.