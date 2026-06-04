El mayor apagón de este jueves en Cuba dejará sin electricidad a la vez al 64 % del país

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

La situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica", según ha calificado el propio Gobierno cubano, con apenas cuatro horas consecutivas al día de electricidad en La Habana, mientras que en el resto de la isla, los apagones alcanzan las dos jornadas seguidas.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.155 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.945 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.975 MW.

La situación energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, responsables del 40 % del mix energético y que se nutre de crudo nacional, sufran habituales averías.

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En esta jornada siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y responsables de otro 40 % del mix energético, mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.

Las autoridades de la isla anunciaron esta semana que, por primera vez, se logró refinar en el país unas 20.000 toneladas de crudo nacional durante una prueba piloto y también se obtuvo nafta solvente, fuel-oil y diesel.

Este podría ser un paso significativo para Cuba en su búsqueda de alternativas endógenas frente al bloqueo petrolero de EE.UU.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta, además, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.