El IPC chino se mantiene en el 1,2 % en mayo y los precios industriales siguen acelerando

El dato oficial del IPC, divulgado hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, queda ligeramente por debajo de los pronósticos más extendidos entre los analistas, que apuntaban a una leve aceleración hasta situarse en torno a un 1,3 %.

Además, en la comparación intermensual, el IPC pasa de una subida del 0,3 % en abril a un descenso del 0,1 % en el quinto mes del año, aunque los expertos esperaban que el frenazo fuese todavía mayor, hasta un -0,2 %.

El estadístico de la ONE Dong Lijuan lo atribuye a un solo producto: la gasolina, cuyas fluctuaciones a cuenta de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz la hicieron pasar de subir casi un 13 % en abril a bajar un 0,3 % intermensual en marzo, lo que hizo que el aumento de los costes energéticos pasara de un 5,7 % a un 0,1 %.

Otro factor que el experto gubernamental destaca es el precio de los servicios (de un +0,5 % a un -0,1 % entre abril y mayo) debido a la bajada estacional de los viajes tras la época festiva del Primero de Mayo, uno de los puentes más largos del año para los trabajadores chinos.

Los precios del combustible también explican la divergencia con los datos interanuales, ya que en esa lectura la gasolina presenta un encarecimiento del 23,5 % frente a mayo del año pasado; también destaca en esa comparación, aunque en el sentido contrario, la carne de cerdo, la favorita de los consumidores chinos, que bajó un 16,1 %.

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La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentó un 3,9 % interanual en mayo, lo cual supone, por segundo mes consecutivo, la marca más alta desde julio de 2022 tras casi tres años y medio anclado en la deflación.

De nuevo, el conflicto en Oriente Medio explica en buena parte la evolución de este indicador, ya que los principales repuntes de costes provienen de las industrias de extracción de petróleo y gas (+35,7 %) y de las dedicadas a metales no ferrosos, tanto minería y procesado (+36,5 %) como fundido y laminado (+24 %), tras dispararse los precios internacionales del aluminio.

La situación es de disparidad entre estas industrias que suben precios ante la coyuntura internacional y otras clave como la dedicada a fabricación de automóviles, que los bajó un 2 % interanual.

En términos intermensuales, tras subir un 1,7 % en abril, los precios industriales frenaron hasta un 0,5 % en mayo.