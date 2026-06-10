Candidato demócrata involucrado en escándalo por mensajes sexuales gana primarias en Maine

Platner, de 41 años, obtuvo el respaldo de figuras progresistas como el senador Bernie Sanders o el congresista Ro Khanna, pese al escándalo en su contra, y se impuso para poder competir en noviembre por un escaño en el senado contra la republicana Susan Collins.

Previo a la contienda, el candidato pidió disculpas públicamente y atribuyó parte de su conducta a problemas de salud mental tras su servicio militar.

La victoria demócrata prepara una de las contiendas más observadas de las elecciones de medio mandato, ya que Maine es considerado una de las mejores oportunidades de los demócratas para arrebatar a los republicanos un escaño en el Senado y acercarse a la mayoría de la Cámara Alta.

Platner habría intercambiado mensajes sexuales con múltiples mujeres fuera del matrimonio, según publicaron The Wall Street Journal, The New York Times y CNN a finales de mayo.

Su esposa, Amy Gertner, descubrió esos mensajes en la primavera de 2025 y en agosto de ese mismo año se lo comunicó al equipo de campaña que se encargaba de preparar las primarias al Senado para que evaluaran el riesgo político.

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En aquel momento sus asesores lo consideraron un asunto privado y optaron por no hacerlo público, aunque ya intuían que podría convertirse en un punto débil de su carrera hacia el Senado.

Desde que trascendió a los medios la existencia de estos mensajes, la preocupación se instaló en el partido demócrata por la repercusión que pudiera tener entre los votantes de las primarias y la opción de mantener a Platner fue cuestionada por algunos demócratas que apoyaron durante años al movimiento #MeToo.

De cara a noviembre, aún quedan primarias en estados clave como Florida, Texas, Arizona, Michigan y Wisconsin, donde se definirán candidaturas para el Congreso y varias gobernaciones.