Doce puestos de firmas de armas de Israel, tapiados en feria armamentística parisina

Según constató EFE en el Parque de Exposiciones de Villepinte (afueras de París), entre los 29 expositores de Israel, los de las compañías OSG, Marom Dolphin, Source Tactical Gear, Smartshooter, Controp y Orbit Communication Systems figuraban entre los que se vieron privados a última hora de mostrar sus productos en Eurosatory, una de las grandes citas mundiales del sector de las armas y la defensa.

La empresa organizadora de la feria, COGES Events, justificó la decisión por las directrices del Ejecutivo, sin concretar el número de exhibidores afectados.

"Si bien muchos de los expositores israelíes cumplieron con las directrices del Estado, los estands de algunos de ellos fueron cerrados debido al incumplimiento de las condiciones de participación establecidas por las autoridades francesas", indicó la organización, en un comunicado remitido a EFE.

Fuentes del sector israelí consultadas por EFE explicaron que el repentino cierre se atribuye a que hay tecnologías asociadas a sistemas principalmente de defensa que son susceptibles de aplicarse para fines ofensivos.

"Nosotros nos dedicamos a la electroóptica, fabricamos cámaras. Por la razón que sea, no nos han dejado exponer hoy aquí. Nos parece una vergüenza que esta sea la política del Gobierno francés y es una verdadera lástima. Supongo que no pueden soportar la competencia aquí", denunció a EFE uno de los representantes de Controp, Nitzan Sarig.

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Junto a la tapia de Controp, se leía un enigmático mensaje en inglés: "no es necesario ver nuestras tecnologías; aquellos que la han hecho en casa, saben cómo funciona".

Sin embargo, otros puestos de compañías del sector israelí sí que quedaron abiertos, entre ellas RP, Plasan, IAI, Netline e Imco Industries Group.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa israelí calificó esta mañana la medida de los cierres de "cínica y discriminatoria" y la interpretó como un intento de excluir la tecnología israelí de una muestra internacional, cuya "calidad se demuestra a diario en Oriente Medio".

El ministerio israelí aseguró que continuará impulsando las exportaciones de armamento del país "a nuevos máximos globales", pese a lo que consideró un intento francés de "ocultar al mundo la superioridad tecnológica israelí".

A principios de junio, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, había confirmado que las empresas israelíes que participaran en Eurosatory solo podrían exhibir equipos de carácter defensivo.

En su edición de 2024, el Ejecutivo francés ya vetó la participación de decenas de firmas israelíes en la feria por las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, donde el número de muertos desde el 7 de octubre de 2023 ha alcanzado ya los 73.000.

Eurosatory es una de las ferias más importantes del mundo en materia de seguridad y defensa, especializada en la actividad terrestre y aéreo-terrestre. Este año los organizadores anuncian 2.656 expositores de 61 países y 330 delegaciones oficiales de 93 naciones diferentes.