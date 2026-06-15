La presidenta del Senado de México será nueva titular de la Secretaría de las Mujeres

“Les puedo dar el adelanto de una vez. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las mujeres al gobierno”, avisó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana precisó que Castillo está “definiendo las fechas” para incorporarse a la dependencia federal, pues termina su gestión en el Senado el próximo 31 de agosto, pero por el momento, señaló, está encargada de la Secretaría la subsecretaria Ingrid Gómez.

“Se siguen desarrollando todas las actividades de la secretaría, no están interrumpidas, (...) es decir, siguen avanzando. Las compañeras que están en la Secretaría, en los centros libres, la cartilla, en fin, todas las actividades relacionadas con las mujeres”, aseveró.

En abril, la mandataria había anunciado la salida de Hernández, quien renunció al cargo para sumarse al trabajo interno del partido oficialista a petición de la dirigencia nacional.

El cambio de Hernández ocurrió en momentos en los que el partido gobernante comiebza a perfilar su estrategia política para las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovarán, entre otros cargos, la Cámara de Diputados, diversas gobernaciones y congresos locales.

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Se produjo, asimismo, en medio de crecientes movimientos internos dentro de Morena rumbo al arranque de sus procesos de definición de candidaturas y alianzas para los comicios del próximo año, entre ellos la renovación de su presidencia con la llegada de Ariadna Montiel ante la salida de Luisa María Alcalde, quien ahora es consejera jurídica de Presidencia.