ACNUR reconoce a Aminata Soucko, superviviente de ablación y referente para las mujeres

Su "entrega incansable", valentía, humanidad y compromiso con la dignidad y los derechos de las mujeres son algunos de los valores que también destacó la cantante española Rigoberta Bandini al entregarle el premio en el acto anual del Día del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.

Aminata Soucko relató cómo su vida ha estado marcada por la mutilación genital femenina, que sufrió cuando tenía una semana de vida, y su divorcio, que le valió el rechazo de su familia y su comunidad.

Pero también cómo, a medida que fue sanando emocional y físicamente en España, decidió dar un paso al frente con su fundación, Red Aminata, con la que acompaña a mujeres que han sufrido lo mismo que ella. Con ellas comparte detalles de su experiencia, como el cambio que experimentó tras la reconstrucción del clítoris.

También ofrecieron su testimonio las refugiadas Linda Alahmad, de Siria, y Khadija Amin, de Afganistán.

El presidente del Comité Español de (ACNUR), José María Gil-Robles, explicó que los refugiados no eligen huir de sus países, pero las sociedades de acogida, como España, sí pueden decidir estar a su lado.

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Aseguró que España es "el país más solidario del mundo con personas desplazadas", con más de 459.000 socios de ACNUR, y pidió a no quedarse solo en datos como los 117 millones de personas que viven en esas circunstancias en el mundo, sino en cada una de las historias de vida.

La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, indicó que los refugiados no buscan privilegios, sino algo "mucho más básico, mucho más urgente y más imprescindible", que es seguridad, libertad o posibilidad de vivir en paz.

Acnur también conmemora el 75º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y de esta agencia de la ONU con el lema '75 años haciendo de la historia algo personal'.