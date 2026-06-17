Activista liberado por Bielorrusia alerta de que Lukashenko quiere eliminar a las minorías

Poczobut acudió este miércoles al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) para recoger el premio Sájarov a la libertad de conciencia, que le fue concedido en 2025 por la Eurocámara pero que no pudo recibir personalmente por estar en la cárcel acusado de atentar contra la seguridad nacional e incitar "a la discordia nacional, religiosa y social".

Casi dos meses después de su liberación, el líder del Consejo de la Unión de Polacos en Bielorrusia -la segunda minoría más relevante del país después de la rusa- recibió la ovación de los eurodiputados, a quienes alertó de que la estrategia del régimen de Lukashenko para comunidades como la suya es "convertirlos en bielorrusos".

"Nuestra organización no tiene actividad política, no nos presentamos a elecciones, no queremos posiciones de autoridad. Organizamos eventos culturales, enseñamos polaco, apoyamos a grupos de danza y coros, cuidamos sitios de memoria histórica. El ataque (hacia la minoría) es parte de la cruzada antieuropea que Lukashenko lleva décadas impulsando", dijo el activista y periodista.

Poczobut señaló que Minsk quiere que los polacos en Bielorrusia olviden su historia, renuncien a su identidad y dejen de hablar su lengua materna. "Tras mi arresto, escuché que mi delito era que soy demasiado polaco y que la gente como yo no debería existir", relató.

El activista explicó que Lukashenko quiere que la sociedad bielorrusa sea "homogénea" y que, tras 32 años de su régimen, el país está "callado" porque no hay corresponsales extranjeros y saben que los servicios secretos persiguen cualquier mensaje crítico en redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Poczobut aprovechó su discurso para urgir a Georgia a que libere a la reportera Mzia Amaglobeli, que también recibió el premio Sájarov junto al activista polaco pero tampoco pudo recogerlo por estar en la cárcel, y alertó de que "el espacio para la libertad se está reduciendo bajo el ataque de nuevos autócratas".

"Bielorrusia es un estado totalitario con la excepción de, entre otras cosas, la Unión de Polacos en Bielorrusia, que sigue existiendo y estando activa. Estamos comprometidos con asegurar que estos 'cinco minutos de libertad' se conviertan en diez, para que el espacio no se reduzca sino que crezca", dijo Poczobut, que confió en que un día Bielorrusia pertenezca a Europa "no sólo en lo geográfico".