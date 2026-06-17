Banco Central chileno reduce previsión del PIB 2026 tras contracción del primer trimestre

El mal desempeño de la actividad económica durante el primer periodo observado del año "se originó, mayormente, en el magro desempeño de sectores vinculados a los recursos naturales, como la minería del cobre, la agricultura y la pesca".

Pese a la reducción trazada para 2026, para el próximo año el rango de proyección de crecimiento se eleva de 1,5 % - 2,5 % a 2 % - 3 %, "impulsado por un mejor desempeño de la inversión".

Respecto de la demanda, el Banco Central señaló que "no hay mayores modificaciones", en tanto se "moderan" los avances previstos para 2026 respecto del consumo privado a raíz de la "débil creación de empleo, el impacto negativo de la mayor inflación en los ingresos reales y el deteriores de las expectativas producto del shock provocado por el conflicto en Medio Oriente".

Según detalla el informe del ente emisor, el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre "mayor al habitual", en un contexto internacional marcado por el cierre del estrecho de Ormuz que afectó el precio del petróleo.

En ese marco, indicó el organismo, "la inflación aumentó con rapidez en los últimos meses", dando cuenta de que "la economía ha ido absorbiendo adecuadamente el shock del precio del petróleo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Se estima una inflación levemente mayor para fines de año y que la variación anual del índice de precios del consumidor (IPC) retorne a valores cercanos a 3 % en el segundo trimestre de 2027", puntualizó el Banco Central.

El desarrollo de conflicto en Medio Oriente, fundamentó la entidad, "se ha caracterizado por constantes vaivenes en torno a un acuerdo de paz", por lo que la víspera mantuvo la tasa de interés referencial en un 4,5 % con atención a 2seguir observando el curso de los acontecimientos y evaluando su impacto en las perspectivas inflacionarias".

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años.