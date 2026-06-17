Casi 250 niños han muerto en el Líbano en 100 días de guerra, denuncia Unicef

Eso supone una media de 12 menores muertos o mutilados cada día, recalcó el organismo de Naciones Unidas en un comunicado oficial.

Unicef alertó de que "detrás de las cifras hay vidas truncadas y cambiadas para siempre" debido a las hostilidades, ahora mismo detenidas por la tregua pactada con motivo del acuerdo entre EE.UU. e Irán.

La organización estima que toda una generación corre el riesgo de ver su infancia interrumpida, ya que "se ha socavado por completo el sentido de seguridad que cualquier niño necesita para crecer y desarrollarse".

En este contexto, más de 770.000 menores están experimentando "niveles graves de angustia psicológica debido a la exposición repetida a la violencia, el duelo y los desplazamientos forzosos".

Unicef también alertó de una "destrucción generalizada", pues los bombardeos y combates han afectado de manera directa a viviendas y centros educativos e incluyen también sistemas esenciales de agua, saneamiento e higiene.

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Esta pérdida de servicios básicos agudiza unas necesidades humanitarias que "ya eran críticas" antes del conflicto.

Por otro lado, el organismo también ha denunciado que la presencia de proyectiles y artefactos sin detonar se ha convertido en una amenaza invisible que impide a miles de menores regresar a sus comunidades.

"La magnitud del daño físico y psicológico que estamos presenciando es inaceptable", manifestó Corsi, quien recordó que el coste real de esta crisis no solo se mide en los niños fallecidos hoy, sino en "las oportunidades perdidas del mañana".

El representante insistió en que, si no se garantiza una ayuda sostenida en el tiempo, muchos niños cargarán con las secuelas de esta guerra durante años.

En estos casi cuatro meses, la ofensiva israelí sobre el sur del Líbano ha matado a más de 3.800 personas y provocado el desplazamiento forzoso de un millón de personas.

Durante este periodo, el Ejército israelí ha ido emitiendo continuas órdenes de evacuación al sur del río Litani (Líbano), obligando a los civiles a permanecer fuera de sus hogares de manera indefinida.