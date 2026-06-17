Christina Koch, la primera mujer en viajar a la Luna, Premio Princesa de la Concordia

Christina Hammock Koch (Grand Rapids, Michigan, EE. UU., 1979) es una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA que en abril hizo historia al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural.

El jurado que este miércoles concedió este galardón, el último en fallarse en la edición de este año, destacó que la "ejemplaridad" de ese trabajo colectivo "se proyecta a todos" a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: "Tierra, sois un equipo".

La trayectoria de esta ingeniera eléctrica y física, que desde niña tuvo claro que quería ser astronauta y orientó cada decisión académica y profesional hacia ese fin, fue subrayada como una inspiración para futuras generaciones, sobre todo de mujeres, y un símbolo de la capacidad humana para superar retos y desafíos a través del trabajo, la colaboración y la empatía.

Koch, pertenece a la NASA desde 2013 y en marzo de 2019 viajó a la Estación Espacial Internacional (Premio Príncipe de Cooperación Internacional 2001), donde fue ingeniera de vuelo en varias expediciones y realizó numerosos experimentos, incluidas pruebas de bioimpresoras 3D en microgravedad.

Un año después, en 2019, realizó, junto a Jessica Meir, la primera caminata espacial íntegramente femenina de la historia, un hito que se repitió en dos ocasiones más en la misma misión.

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En febrero de 2020 regresó a la Tierra tras 328 días consecutivos en el espacio, récord de vuelo espacial de mayor duración para una mujer, superando los 289 días de Peggy Whitson y acumulando seis caminatas con 42 horas y 15 minutos fuera de la nave.

El 1 de abril de 2026, Koch despegó a bordo del cohete Space Launch System (SLS) dentro de la misión Artemis II, junto a los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen, el primer equipo humano en regresar a la Luna desde la última misión de la NASA en 1972.

La tripulación estableció el récord de mayor distancia recorrida por humanos en el espacio, 406.771 kilómetros desde la Tierra, y al rodear la Luna, Koch se convirtió, además, en la primera mujer de la historia en alejarse de nuestro planeta lo suficiente para salir de su campo magnético y alcanzar el espacio profundo, algo que ninguna mujer había hecho antes.

Muchas voces han destacado el hito marcado por Artemis II como un ejemplo del potencial de los seres humanos para alcanzar grandes objetivos a través del esfuerzo compartido.

La misión concluyó diez días después y, según los especialistas, los datos médicos recabados sobre Koch serán determinantes para planificar futuras misiones tripuladas a Marte.

La estadounidense, doctora honoris causa por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, toma el relevo como ganadora de este premio del Museo Nacional de Antropología de México, que fue distinguido como "heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad".

El de la Concordia ha sido el último de los ochos premios que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias, en España, que este año alcanzan su cuadragésimo sexta edición.

Las otras distinciones recayeron en la cantante estadounidense Patti Smith (Artes); la productor cinematográfica Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades); los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica); la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional); el escritor Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales); el futbolista Leo Messi (Deportes), y el escritor británico Julian Barnes (Letras).