Colombia confirma la detención del activista Beto Coral en EE.UU. donde estaba exiliado

En un comunicado, la embajada detalló que Coral fue detenido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ayer martes e indicó que el consulado colombiano en Los Ángeles está "dando seguimiento al caso".

En un audio publicado en redes sociales por el legislador y también activista colombiano Walter Alfonso Rodríguez, Coral denuncia su detención por parte de "agentes federales, supuestamente por orden" del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

"No tengo ningún cargo ni he cometido ningún delito. Tengo mis documentos vigentes", señala Coral en el audio.

La embajada, agregó el escrito, está "brindando (...) la asistencia consular correspondiente, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes".

Coral, quien fue candidato al congreso por el progresista Frente Amplio, es un activista de izquierda, quien ha dado su apoyo a la candidatura del senador Iván Cepeda y ha criticado duramente al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella.

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Este martes, el candidato De la Espriella, quien es también ciudadano estadounidense y cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, publicó en redes sociales una imagen en la que hacía un guiño al subsecretario de Estado, Christopher Landau, el autodenominado "quitavisas", (en referencia a su campaña para revocar visas a extranjeros que considere como amenaza para los intereses de EEUU).

"Habrá buenas noticias para los colombianos patriotas en el exterior", escribió De La Espriella.

El candidato ultraderechista, quien previo a su incursión de lleno en la política forjó una carrera como abogado penalista, se enfrenta este domingo al progresista Cepeda en una apretada segunda vuelta.

En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, mientras que Cepeda consiguió 9,7 millones.