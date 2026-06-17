Comisaria europea avisa que la seguridad del Mediterráneo es la de "toda la Unión Europea"

Šuica, la primera persona en ocupar el cargo de comisario europeo para el Mediterráneo, hizo énfasis en la apuesta de la Comisión Europea para esta región durante una intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado en Barcelona (noreste de España) por Prensa Ibérica y la Fundación 'la Caixa'.

Uno de los proyectos emblemáticos de este plan de acción es la Cooperación transmediterránea en materia de energías renovables y tecnología limpia (T-MED), una iniciativa que pretende movilizar hasta 25.000 millones de euros en inversiones de aquí a 2035 para lograr una cuenca mediterránea "descarbonizada".

Šuica subrayó que la generación de energía limpia en el Mediterráneo es entre un "30 y un 40 % más barata" que en el norte de Europa.

En este sentido, señaló que la iniciativa contribuye tanto a la competitividad de la economía europea como a la seguridad energética, a la vez que fomenta la creación de puestos de trabajo en países del norte de África y Oriente Medio.

"Al invertir allí estamos creando nuevos empleos. Estamos ayudando a las economías de esos países y estamos logrando que los jóvenes que viven en esta parte del mundo puedan encontrar trabajo en sus países para que tengan la oportunidad de quedarse allí o venir a Europa", indicó.

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Según Šuica, "al hacer la región mediterránea más segura se ayuda a toda la Unión Europa": "Cuando hablamos del Mediterráneo y de su seguridad, no hablamos solo de esta zona, sino de toda la UE".