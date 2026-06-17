El crudo de Texas abre con un alza del 0,74 % y el barril se sitúa en 76,61 dólares

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,56 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

En la víspera el oro negro bajó un 5,8 %, hasta 76,05 dólares el barril, situándose en mínimos de tres meses, a la espera de la firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Suiza, prevista para este viernes.

No obstante, la Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló hoy que, aun suponiendo que se mantenga el acuerdo para detener las hostilidades, la producción y las exportaciones de petróleo tardarán meses en recuperarse.