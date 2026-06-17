Fráncfort sube 0,10 % pese a las pérdidas de las automovilísticas por la revisión de BMW

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,10 % al cierre, hasta 24.934,67 puntos.

Además, los inversores optaron por la cautela antes de que la Reserva Federal (Fed) comunique hoy su decisión sobre los tipos de interés, que previsiblemente mantendrá en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %.

BMW cayó un 8,3 %, hasta 62,24 euros, Mercedes-Benz bajó un 4,4 %, hasta 46,75 euros, y Volkswagen cedió un 3,5 %, hasta 86,54 euros.

Estas caídas llegaron después de que BMW anunció una importante revisión a la baja de sus previsiones de beneficios y ventas para este año debido a la mala situación del mercado automovilístico en China y los efectos de la guerra en Irán.

Algunos bancos de inversión han bajado la cotización objetivo de BMW y ven en su revisión a la baja de sus previsiones una señal para todo el sector automovilístico.

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El grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 4,8 %, hasta 37,74 euros, porque los inversores apuestan a que el Supremo estadounidense dictará una sentencia favorable a la compañía en el caso Durnell-Fall, que servirá de precedente para otras disputas legales en EE.UU. por el glifosato, un componente de algunos herbicidas.

Además, Commerzbank subió un 5,2 %, hasta 38,18 euros, después de que se prolongara el plazo de aceptación de la oferta de adquisición del italiano UniCredit, y Deutsche Bank ganó un 2,4 %, hasta 30,94 euros.