La activista Aminetu Haidar dice que los jóvenes saharauis están a favor de la guerra

Aminetu Haidar, conocida internacionalmente por su huelga de hambre de 32 días en el aeropuerto de Lanzarote (España) en 2009, denunció que, tras más de 50 años de la salida de España del Sáhara Occidental, el pueblo saharaui sigue sufriendo "el exilio, la represión y la privación de derechos básicos".

En una rueda de prensa para presentar el documental 'Aminetu', Haidar advirtió de que los jóvenes saharauis consideran que "los derechos humanos son eslóganes".

"Ya no tienen ningún tipo de confianza en la comunidad internacional" por lo que ven también en la Franja de Gaza y en el Líbano, en alusión a las bombardeos de Israel, así que "llegará un día donde ningún saharaui va a creer en Naciones Unidas".

"La nueva generación ya no cree en la resistencia pacífica. Están todos en favor de la guerra, de las armas. Es muy lamentable, pero puedo entenderles porque la comunidad internacional es indiferente, no quiere aplicar el derecho internacional", afirmó.

La activista, que vive en El Aaiún (en la parte del Sáhara ocupada por Marruecos), aseguró que continúan las detenciones arbitrarias y la tortura de activistas, y que actualmente hay al menos 19 encarcelados, algunos con penas de cadena perpetua.

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En ese contexto, criticó el cambio de posición del Gobierno español en 2022 sobre su antigua provincia.

Esto supuso un respaldo a las pretensiones del Gobierno marroquí y pasar a una posición en la que "no denuncia las violaciones que Marruecos está cometiendo a diario contra ciudadanos inocentes y contra nosotros como defensores de derechos humanos", según Haidar.

"España nos ha traicionado y sigue con su traición", apostilló, y la situación "se ha agravado porque Marruecos se siente muy cómodo, está disfrutando de la impunidad total", apoyado por España, Francia y Estados Unidos.

El 18 de marzo de 2022, el gabinete real marroquí difundió una carta del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la que apoyaba la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 a Naciones Unidas, considerándola como "la base más seria, creíble y realista" para la resolución del conflicto.

El Frente Polisario, por el contrario, reclama un referéndum de autodeterminación y la independencia total del Sáhara.