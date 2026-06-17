La agencia de innovación de la UE invertirá por primera vez en empresas de defensa

El CEI abre sus mecanismos ya existentes, el Accelerator y el STEP Scaleup, a las 'start-ups' y pymes que trabajen en tecnologías de doble uso -civiles y de defensa-, que podrán optar a subvenciones de hasta 2,5 millones de euros e inversiones de hasta 30 millones en ámbitos como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los materiales avanzados o la robótica.

Además, el organismo lanza una nueva convocatoria, el EIC STEP Defence Scale Up, dotada con 100 millones de euros, que financiará con hasta 30 millones por empresa -solo capital, sin subvenciones- la ampliación de capacidades industriales en defensa aérea y antimisiles, drones y contradrones, entre otras.

El CEI coinvertirá en rondas que normalmente oscilarán entre 50 y 150 millones de euros o más, con un tamaño total de al menos tres a cinco veces la inversión solicitada.

Podrán optar empresas de los Veintisiete, así como de Ucrania y de países del Espacio Económico Europeo asociados a Horizonte Europa, con resultados previstos para comienzos de 2027.

"El Consejo Europeo de Innovación se creó para asumir riesgos, y debemos asumir riesgos cuando se trata de desarrollar tecnologías europeas que nos mantengan seguros", declaró hoy Ekaterina Zaharieva, comisaria europea de Start-ups, Investigación e Innovación.

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"Debemos invertir también en tecnologías críticas para garantizar la autonomía estratégica de Europa, ya sea en drones, ciberdefensa o tecnologías cuánticas", subrayó, y añadió que ello sustentará el liderazgo tecnológico del bloque en las próximas décadas.

El CEI es un programa de la CE que, desde 2021, financia la innovación de "alto riesgo y alto impacto", especialmente la que tiene potencial disruptivo o para crear nuevos mercados.

Forma parte de Horizonte Europa, el gran programa marco de investigación e innovación de la UE para el período 2021-2027, y hasta ahora había reservado sus inversiones de capital directo exclusivamente para proyectos de uso civil.

El anuncio resulta de una enmienda al programa de trabajo del CEI para 2026, adoptada hoy por Bruselas para facilitar el llamado 'ómnibus de defensa', un paquete legislativo que simplifica las normas de contratación pública en materia de seguridad y defensa y que el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron políticamente la semana pasada, a falta de su ratificación formal.

Bruselas justifica el giro alegando que la fragmentación de la inversión limita el crecimiento de las empresas de defensa europeas y que la invasión rusa de Ucrania ha expuesto "carencias de capacidades" y la dependencia del bloque de tecnologías no comunitarias, según el comunicado.