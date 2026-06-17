La astronauta estadounidense Christina Koch, Premio Princesa de la Concordia 2026

Koch (Grand Rapids, Michigan, 1979) es ingeniera eléctrica y física y se convirtió en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite. Además, es la que ha permanecido más tiempo de forma continuada en el espacio, a lo largo de 328 días entre 2019 y 2020.

La astronauta también protagonizó en 2019, junto a Jessica Meir, el primer paseo espacial realizado íntegramente por mujeres.

Koch formó parte junto a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen de la misión Artemis II que culminó con éxito el pasado 10 de abril su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar, algo que no ocurría desde 1972.

La tripulación superó el récord de distancia alcanzada en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció, con la nave Orión, una nueva marca al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra.

Antes de formar parte de la NASA, Koch se ocupó del desarrollo de instrumentos científicos en el Centro Goddard y pasó más de tres años en estaciones antárticas de investigación, con un invierno completo en el Polo Sur, realizando tareas en los equipos de búsqueda, rescate y extinción de incendios.

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Su carrera espacial comenzó en 2013 y en 2019 viajó a la Estación Espacial Internacional (Premio Príncipe de Cooperación Internacional 2001), donde ejerció como ingeniera de vuelo en varias expediciones y contribuyó a numerosos experimentos, incluidas pruebas de bioimpresoras 3D en microgravedad.

En octubre de 2019 realizó, junto a Jessica Meir, la primera caminata espacial íntegramente femenina de la historia, un hito que se repitió en dos ocasiones más durante la misma misión.

En febrero de 2020 regresó a la Tierra tras 328 días consecutivos en el espacio, récord de vuelo espacial de mayor duración para una mujer, superando los 289 días de Peggy Whitson y acumulando seis caminatas con 42 horas y 15 minutos fuera de la nave.

El pasado 1 de abril, Koch despegó a bordo del cohete Space Launch System, dentro de la misión Artemis II, junto a los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen, una tripulación que estableció el récord de mayor distancia recorrida por humanos en el espacio.

Al rodear la Luna, Koch se convirtió, además, en la primera mujer de la historia en alejarse de nuestro planeta lo suficiente para salir de su campo magnético y alcanzar el espacio profundo, y superó así una frontera que ninguna mujer había cruzado antes.

La misión concluyó diez días después y, según los especialistas, los datos médicos recabados sobre Koch serán determinantes para planificar futuras misiones tripuladas a Marte.

En la primera rueda de prensa realizada tras el aterrizaje, los astronautas trasladaron un mensaje de esperanza, unión y concordia: "Planet Earth, you are a crew" ("Planeta Tierra, sois una tripulación"), declaró Koch, subrayando el paralelismo entre la humanidad y la tripulación de una nave, que no es solo un grupo de personas que viajan juntas, sino un vínculo de responsabilidad mutua e interdependencia total en busca del bien común.

Doctora honoris causa por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, entre sus reconocimientos figuran la Medalla del Servicio Antártico del Congreso de Estados Unidos, el Premio de Logro Grupal de la NASA en dos ocasiones y el Premio Neil Armstrong a la Excelencia de la Fundación de Becas para Astronautas.