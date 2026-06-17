La palestina Hebrón recurrirá que Israel le quite las competencias urbanísticas

"Consideramos que existe fundamento legal para presentar una petición administrativa/judicial contra la decisión, solicitando una orden provisional o cautelar para impedir su implementación o uso para la emisión de permisos y el avance de nuevos planes hasta que se resuelva la petición", esgrimió este miércoles el consistorio del municipio palestino de Hebrón en un comunicado.

Esta decisión, que fue adoptada formalmente hace una semana, implicará que Israel tendrá desde ahora potestad para conceder nuevas licencias de edificación en las partes judías de la ciudad y podría expandirse sin contrapesos a través de asentamientos en el término municipal de Hebrón.

Su importancia radica en que la gestión urbanística de los principales lugares santos de Hebrón -la Tumba de los Patriarcas para los judíos; considerada como la Mezquita de Ibrahim para los musulmanes- pasan completamente a manos israelíes por primera vez desde el Protocolo de Hebrón (1997).

Según el acta de la reunión donde se adoptó la decisión, al que tuvo acceso EFE, Israel desde ahora "asume todas las facultades de planificación y construcción" en "los asuntos relacionados" con los sitios sagrados para el judaísmo de la Tumba de los Patriarcas; la Tumba de Avner Ben Ner; la Tumba de Jesé y Rut; la Tumba de Otniel Ben Kenaz; la Fuente de Abraham; el cementerio sefardí o el askenazí.

Siguiendo los términos del Protocolo de Hebrón (1997), Israel retiró a su Ejército de la zona designada como H1, que abarca aproximadamente el 80 % de esta ciudad cisjordana, y la policía palestina asumió la responsabilidad de la seguridad en dicha zona.

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Israel mantuvo el control de la seguridad en la zona designada como H2, que comprende el 20 % restante e incluye la Tumba de los Patriarcas o Mezquita de Ibrahim.

Sin embargo, las competencias civiles, incluyendo la planificación y la construcción en H2, fueron transferidas mayoritariamente a las autoridades palestinas; incluidas las zonas donde vive la población judía y los lugares santos, estos ahora en manos de Israel.

Según la versión del Consejo Superior de Planificación de la Administración Civil israelí, a través de la mencionada acta, el consistorio palestino de Hebrón "a lo largo de los años no ha promovido ningún proyecto (urbanístico) relacionado con las zonas judías" y, por ende, decidieron retirarle las competencias de edificación "de forma generalizada" 29 años después.

Aunque, ante la supuesta negativa palestina, "se procedía a retirar las competencias" del Ayuntamiento de Hebrón cada vez que no daban luz verde a uno de estos proyectos, reconoce la parte israelí.

Israel ya retiró en 2020 las competencias al Ayuntamiento de Hebrón para la gestión de la Tumba de los Patriarcas y la Mezquita de Ibrahim "después de haber intentado durante muchos años y con gran esfuerzo" impulsar proyectos en este templo junto con la parte palestina y el Waqf jordano, la entidad islámica que administra la Explanada de las Mezquitas (Jerusalén Este ocupada).

El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, alardeó ayer martes en su cuenta de X de haber cancelado el Protocolo de Hebrón, y de pasar a controlar los lugares sagrados de la ciudad palestina: "Ya no están en manos del municipio terrorista de Hebrón, sino que vuelven a ser responsabilidad exclusiva del Estado de Israel".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel salió al paso poco después tratando de suavizar la situación, al señalar que no se ha asumido la gestión urbanística de todo el H2, matizando que es "una decisión que afecta específicamente a la comunidad judía de Hebrón y los sitios del patrimonio judío".