La Reserva Federal de EE.UU. mantiene sin cambios los tipos de interés entre 3,5 y 3,75 %

Dada la actual presión al alza sobre los precios (la inflación en mayo fue del 4,2 % interanual), la Junta de Gobernadores al completo votó hoy -al término de la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed- por unanimidad mantener el referencial sin cambios.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, nominó a Warsh para que fuera nuevo presidente del organismo con la idea de que impulsara políticas de mayor flexibilización después de que a lo largo del último año criticara con dureza a su antecesor en el cargo, Jerome Powell.

Sin embargo, la tesitura económica, marcada por los efectos del cierre del estrecho de Ormuz y también la resiliencia del mercado laboral en EE.UU., ha llevado a la Junta de Gobernadores a adoptar la decisión unánime de no abaratar el precio del dinero.

También hay que tener en cuenta que el propio Powell ha permanecido en la Junta de Gobernadores -algo poco habitual para un expresidente de la Fed- y por ello sigue contando con derecho a voto.

A su vez, el banco central publicó hoy también su informe trimestral de proyecciones económicas, que muestra que de 18 miembros del FOMC que brindaron datos para el reporte, solo uno apuesta por bajar los tipos de interés por debajo del 3,5 % este año.

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Otros ocho se inclinan por mantenerlos en su nivel actual, y tres consideran que deberían subirse y situarse entre el 4 y el 3,75 % para cuando acabe el año.

Cinco se mostraron a favor de incrementar el precio del dinero por encima del 4 % en este 2026, y uno por situarlo entre el 4,5 y 4,25 %.

El FOMC apuntó en un comunicado publicado al término de la reunión que la actividad económica en EE.UU. se está expandiendo a un ritmo sólido, "a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Oriente Medio".

El texto indica que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital en la primera economía mundial se mantienen "fuertes" y que el aumento del empleo "ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado" (en mayo se crearon 149.000 nuevos puestos y el mes se saldó con 66.0000 desempleados menos).