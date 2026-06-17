Lavrov llama a Israel a cumplir el memorando en una conversación telefónica con Araqchí

"Se subrayó la importancia de que cumplan con lo acordado todas las partes, sin excepción, implicadas en el conflicto armado, incluido Israel", señala el comunicado del Ministerio de Exteriores ruso.

Lavrov expresó su apoyo a los acuerdos alcanzados "con mediación paquistaní y catarí sobre la desescalada de la tensión en la región".

También expresó "la invariable disposición de Rusia para contribuir a los esfuerzos de arreglo de la crisis iraní con énfasis en su experiencia y competencia únicas".

Durante la conversación a iniciativa de Teherán, Araqchí informó a Lavrov sobre "la marcha de los preparativos para la firma del memorándum de entendimiento, que debe fijar el fin del conflicto en Oriente Medio y dar comienzo a las negociaciones para sellar un acuerdo amplio entre Irán y EE.UU.".

Aunque no se conocen los detalles del acuerdo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, explicó: "Es muy sencillo. Esto es lo que dice: Irán nunca tendrá un arma nuclear". Y añadió que el estrecho de Ormuz va a estar abierto "libre de peajes".

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Trump no ahorró reproches contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le pidió ser "más responsable" respecto al Líbano, asegurando no estar contento con cómo ha actuado en ese país y en su ofensiva contra la milicia chií Hizbulá.

Aunque aseguró que el acuerdo con Irán perdurará incluso teniendo en cuenta posibles acciones futuras de Israel, le afeó acciones como lanzar ataques contra territorio libanés en plena negociación con Irán.

Los líderes del G7, reunidos estos días en Francia, coinciden en que Israel debe poner fin a su ofensiva en el Líbano y retirarse de la parte que ocupa, y en que será necesaria una nueva fuerza multinacional que respalde al Ejército libanés para recuperar el control del territorio, en detrimento del grupo Hizbulá.