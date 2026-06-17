Líderes de la UE debatirán la situación en Oriente Medio y reafirmarán su apoyo a Ucrania

El borrador de conclusiones preparado con vistas a la reunión insta a todas las partes a ejercer la máxima moderación, respetar el alto el fuego y seguir las negociaciones para un eventual acuerdo de paz.

En ese contexto, acoge los esfuerzos diplomáticos, deja claro que la UE quiere seguir participando en ellos y subraya que hay que buscar una solución negociada a las cuestiones pendientes, empezando por la manera de garantizar el restablecimiento total de la libertad de navegación y el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

Sobre ese punto, valora los esfuerzos anunciados por los Estados miembros y países socios para garantizar la libre navegación cuando se cumplan las condiciones y pide reforzar la operación marítima defensiva de la UE Aspides, siempre dentro de su mandato, por su potencial para ayudar a estabilizar la región.

Por otra parte, condena los ataques de Irán, pide su cese inmediato y reitera que jamás se debe permitir que ese país adquiera un arma nuclear, en línea con los puntos que han trascendido del memorándum de entendimiento que tienen previsto firmar el viernes Estados Unidos e Irán.

Las conclusiones que preparan los líderes comunitarios también instarán a ese país a poner fin a sus actividades desestabilizadoras, incluido su programa de misiles balísticos, y avisa de que la UE seguirá trabajando para contrarrestar el impacto de todas las hostilidades.

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Los líderes tienen previsto expresar preocupación por el deterioro de la situación en Gaza y Cisjordania, en particular por la crisis humanitaria en la primera, e instar a Israel a que permita el acceso inmediato y sin trabas y el reparto de la asistencia a gran escala en Gaza y en toda la zona y a reabrir los pasos fronterizos.

Volverán a insistir en el apoyo de la UE a la solución de dos Estados y reiterarán su inquietud por la falta de progreso en la aplicación del alto el fuego.

También exigirán el desarme permanente de Hamás, la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización temporal.

Por otra parte, tienen previsto rechazar el anuncio de Israel de que pretende controlar el 70 % del territorio de Gaza y condenarán el maltrato a los detenidos, incluidos ciudadanos europeos, tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales.

En ese contexto, los mandatarios europeos podrían proponer medidas restrictivas contra los ministros extremistas que incitan y promueven tales violaciones de los derechos humanos.

En particular, dejarán claro que la UE está lista para apoyar la aplicación de un acuerdo entre el Líbano e Israel y exigirán el cese definitivo de las hostilidades, la protección de la población civil y la infraestructura civil, y el pleno respeto del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario.

La Unión Europea seguirá prestando, en coordinación con socios y aliados afines, un apoyo integral en los ámbitos político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático a Ucrania y a su pueblo.

Apoyará los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de agresión de Rusia y subraya la disposición de la UE a intensificar su participación en las negociaciones de paz, dejando claro que Europa tiene un papel importante que desempeñar en cualquier solución y está dispuesta a defender sus intereses.

También celebrará el primer desembolso a Ucrania del préstamo de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027 e instará a los Estados miembros a seguir apoyando bilateralmente a ese país.

En paralelo, los líderes de la UE incidirán en que mantienen la determinación de aumentar la presión sobre Rusia y seguir debilitando su economía de guerra.

Se referirán en particular a la necesidad de socavar el modelo de negocio de la flota clandestina rusa y subrayarán la importancia de coordinarse con el G7 y otros socios en materia de sanciones y para reforzar la aplicación de las medidas vigentes, subsanar las lagunas legales y contra la evasión de sanciones.