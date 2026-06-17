Macron defiende las restricciones europeas a la importación de carne brasileña

Macron, que respondía a una pregunta sobre ese contencioso con Brasil en la conferencia de prensa final de la cumbre del G7 celebrada en la localidad francesa de Évian, señaló que "es una decisión puntual del comisario europeo (de Agricultura), que hace bien su trabajo".

El presidente francés insistió en que se ha aplicado una regla clara europea para no importar productos animales para los que hay sospechas de se han utilizado antibióticos y que si no se hiciera así, los ganaderos franceses se lo reprocharían y le dirían "¿está usted loco?".

A la pregunta de si había hablado de esa cuestión con el presidente brasileño, que acudió a la cumbre de Évian invitado precisamente por la presidencia francesa del G7, Macron respondió que Lula es un gran líder social y medioambiental. Nosotros también. Y lo ponemos en práctica".

Una forma de reproche indirecto por el hecho de que en Brasil esté autorizado el uso de antibióticos y otros productos que se consideran nocivos en la Unión Europea.

Luiz Inácio Lula da Silva habló el martes en Évian sobre las restricciones a la entrada de carne y productos ganaderos brasileños con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con los que acordó establecer un mecanismo de interlocución.

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Bruselas anunció, pocos días después de la entrada en vigor el 1 de mayo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que Brasil quedaba excluido de la lista de países que pueden exportar carne o productos de origen animal a la UE, por las dudas sobre el uso de antibióticos en el ganado, y advirtió de que para poder recuperar el acceso al mercado europeo tendrá que demostrar que respeta las normas europeas.

Esa medida de la UE, que entrará en vigor a partir del 3 de septiembre, impedirá que Brasil exporte al bloque europeo carne de pollo, huevos y otros productos de origen animal, un comercio que, según datos oficiales del país suramericano, ronda los 1.800 millones de dólares anuales (unos 1.550 millones de euros).

Según la normativa de la UE, no está permitido el uso de antibióticos en el ganado para aumentar su crecimiento o rendimiento, ni tampoco se pueden tratar los animales con los antimicrobianos reservados para infecciones humanas.