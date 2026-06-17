Macron destaca el apoyo "inédito" del G7 a Ucrania, que "avanza" ante el retroceso ruso

"Por primera vez hemos alcanzado elementos de acuerdo (...) Todos hemos acordado la necesidad de apoyar su integridad territorial en un momento en el que la relación de fuerzas ha cambiado: Ucrania avanza, Rusia retrocede", indicó Macron en la conferencia de prensa final de la cumbre del G7 que tuvo lugar durante tres días en Évian.

El presidente francés subrayó que la "removilización" del G7 para aumentar la presión sobre Rusia es "extremadamente importante", ya que los siete socios se han "comprometido a incrementar esa presión, incluso reforzando nuestras sanciones" sobre el petróleo y el gas rusos.

En este sentido, incidió en que es la primera vez que se produce "una convergencia de este nivel en el seno del G7. Y es la primera vez que llegamos a conclusiones tan claras".

Y citó en particular que el texto adoptado "reconoce la integridad territorial ucraniana", al tiempo que indicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, "ha dicho que los territorios (capturados por Rusia) deberían volver a Ucrania".

Sobre las eventuales negociaciones entre Kiev y Moscú, Macron llamó la atención de que no hay ninguna alusión en la declaración final de la cumbre, pero recordó que Trump ha dicho que va a intervenir para tratar de impulsarlas.

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Pero "ante la mano tendida, ¿cuál ha sido la respuesta de Rusia?: nada", subrayó el presidente francés, que destaco que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien estuvo presente en esta cumbre, sí ha dicho que está dispuesto a discutir.

"Trump, como todos nosotros, ha constatado que no hay voluntad seria de Rusia para la paz", insistió Macron.

"Ha habido un momento Évian", se felicitó. "Esta cumbre de Évian es un cambio muy profundo del enfoque" y pone de relieve "una voluntad común de avanzar".