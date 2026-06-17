Macron destaca el "beneplácito unánime" del G7 al "muy buen acuerdo" entre EE.UU. e Irán

Durante la rueda de prensa final de la cumbre de tres días del G7 en la localidad francesa de Évian, Macron reconoció que el acuerdo, que está previsto que se firme el viernes en Suiza, "no resuelve todos los problemas de inmediato", pero hizo un llamamiento a todas las partes para que actúen con responsabilidad y lo respeten, empezando por Irán, pero también Hizbolá e Israel, con el fin de mantener la estabilidad en el Líbano.

En este sentido, afirmó que los líderes del G7 han suscrito un "apoyo unánime a un alto el fuego inmediato" y a la soberanía y a la integridad territorial del Líbano, algo en lo que han insistido a Trump.

Macron también compartió su visión de que aún es necesario ultimar "un buen acuerdo sobre los riesgos nucleares, balísticos y regionales" con Irán, pero señaló que estas cuestiones, como la gestión del uranio enriquecido iraní y la supervisión de cualquier posible enriquecimiento futuro, los van a discutir las partes contendientes durante los dos meses que se han dado para negociar.

Al ser preguntado sobre las amenazas de Trump de reanudar los bombardeos si Irán "no se comporta", Macron afirmó que, en su opinión, se trataba de una forma de reafirmar la "capacidad disuasoria" estadounidense y que "no debe interpretarse como una amenaza a corto plazo", aseguró.

El presidente francés destacó también que los líderes del G7 reafirmaron la importancia de garantizar la libre circulación marítima a través del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, y señaló que este principio ha sido uno de los elementos fundamentales que han permitido avanzar hacia el entendimiento entre Washington y Teherán.

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Macron explicó además que la iniciativa de una misión multinacional impulsada por Francia y el Reino Unido, sin los beligerantes, está preparada para contribuir a la reanudación del tráfico marítimo en la zona de Ormuz mediante la protección de los buques mercantes y que hay una veintena de países que se han comprometido con contribuciones concretas.

No obstante, precisó que su activación dependerá de los acuerdos que finalmente se adopten entre Irán y Estados Unidos, así como del visto bueno de Omán, como país también ribereño del estrecho de Ormuz, y reiteró que Francia está lista para responder con rapidez si se solicita su participación.

En el plano energético, el jefe del Estado francés anunció el compromiso de los países del G7 de diversificar las rutas de abastecimiento y desarrollar infraestructuras alternativas para el transporte de petróleo y gas, con el objetivo de reducir la dependencia del estrecho de Ormuz y reforzar la seguridad energética internacional.

Respecto a Gaza, Macron afirmó que los líderes del grupo acordaron acelerar la ayuda humanitaria destinada a la población civil y apoyar la futura reconstrucción del enclave palestino. También hizo un llamamiento al cese de la violencia en Cisjordania.