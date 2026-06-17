Macron recibe al primer ministro libanés el jueves para "consolidar" el apoyo del G7

Fuentes diplomáticas presentes en la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian insistieron este miércoles en que el primer ministro Israelí, Benjamín "Netanyahu debe parar en el Líbano" y subrayaron que ahora Donald Trump coincide en ese mensaje con el resto de los miembros del grupo de los siete países más ricos (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón y Canadá).

Las fuentes subrayaron que hasta ahora Estados Unidos no había apoyado nunca esa posición y en que la declaración del G7 publicada en la madrugada de este miércoles es muy clara en el apoyo para que el Ejército y las fuerzas de seguridad libanesa se desplieguen en todo el territorio, incluidas las zonas ocupadas hasta ahora por Israel.

"Nuestro objetivo -insistieron- es obtener un alto el fuego inmediato".

Las fuentes recordaron que es sobre todo Francia quien ha subrayado la necesidad de poner la crisis libanesa en la agenda internacional y ahora Trump ha aceptado "reforzar la presión sobre Netanyahu" para conseguir ese alto el fuego inmediato y para restablecer la soberanía del país sobre todo su territorio.