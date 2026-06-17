Modi anuncia en el G7 que el TLC con el Reino Unido entrará en vigor el 15 de julio

"Encantado de constatar que el Acuerdo Integral de Comercio y Economía entrará en vigor el 15 de julio de 2026. Este acuerdo impulsará significativamente nuestro comercio bilateral y nuestras inversiones", celebró Modi en su cuenta en la red social X.

El mandatario indio destacó además que el tratado abrirá "numerosas oportunidades para los agricultores, trabajadores, empresas emergentes e innovadores de su país", logrando un impulso a unos lazos económicos que los dos líderes revisaron durante su encuentro bilateral el martes.

El anuncio se produce tras la reunión mantenida en Nueva Delhi a principios de junio entre el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, y el secretario de Empresa británico, Peter Kyle, para acelerar los preparativos del pacto sellado en julio del año pasado.

Las previsiones del Gobierno británico apuntan a que este marco comercial podría aumentar el intercambio bilateral anual en 25.500 millones de libras (unos 32.400 millones de dólares) y elevar el PIB en casi 5.000 millones de libras (cerca de 6.350 millones de dólares) para cada una de las dos naciones.

Se trata del acuerdo comercial bilateral más importante y económicamente significativo que ha firmado Londres desde su salida de la Unión Europea y uno de los más completos en la historia de la India.

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El tratado busca eliminar los gravámenes sobre más del 90 % de los bienes intercambiados.

Una de las medidas con mayor impacto comercial será la reducción a la mitad del arancel al whisky escocés, que pasará del 150 % al 75 %, una demanda histórica de la industria británica para penetrar en el mayor mercado de consumo de este destilado en el mundo.