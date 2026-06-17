Modi se reúne con la cúpula de la UE para discutir el acuerdo comercial al margen del G7

"Firmaremos el Tratado de Libre Comercio antes de fin de año y aceleraremos los trabajos para un acuerdo de inversión", aseguraron Von der Leyen y Costa a través de un mensaje en sus cuentas de X tras la reunión, donde destacaron que ambas partes se mueven rápido para cumplir sus compromisos tras haber cerrado "la madre de todos los acuerdos comerciales".

El pasado 17 de mayo, Von der Leyen ya adelantó que el futuro acuerdo de inversión representa la pieza del puzzle que falta para completar la cooperación económica entre la Unión Europea y el país más poblado del mundo, especialmente en un contexto global marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro y los crecientes desafíos de seguridad.

El acuerdo de comercio bilateral implica un mercado conjunto de más de 2.000 millones de personas que representa cerca de un cuarto del PIB global, en el que los aranceles mutuos quedarán recortados en un 90 %.

Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea detalló que acordaron intensificar su cooperación en materia de seguridad y defensa, así como unir fuerzas para mejorar la conectividad global avanzando en el desarrollo del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC, por sus siglas en inglés).

Esta reunión se enmarca en una intensa jornada de contactos bilaterales para el mandatario indio. Inmediatamente después de su cita con los líderes comunitarios, Modi se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz, un encuentro que sirve de antesala para su esperada reunión de este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.