Obama inaugura este jueves en Chicago el centro dedicado a sus años en la Casa Blanca

El Centro Presidencial Obama forma parte de una tradición política estadounidense que desde Franklin D. Roosevelt establece que los expresidentes cuenten con una biblioteca para reunir los documentos más importantes de sus mandatos.

Obama será el protagonista de la ceremonia de inauguración del centro que, según la directora de la Fundación Obama, Valerie Jarrett, "será diferente a cualquier otro, lleno de música, actuaciones y esperanza".

Está previsto que en el acto de apertura haya actuaciones de Steve Wonder, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, John Legend, Marc Anthony, Tems y Bono y The Edge de U2 y se espera que asistan representantes de la política estadounidense de primer nivel.

El plato fuerte de la inauguración, que será al aire libre pese a la previsión de lluvia en Chicago, serán los discursos de Michelle y Barak Obama.

Los Obama llegaron el domingo a Chicago, el mismo día que durante el combate de artes marciales de la UFC que se celebraba en los jardines de la Casa Blanca por el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump, uno de los participantes dedicó unas ofensivas palabras a la ex primera dama.

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El expresidente publicó esta semana en su cuenta de X imágenes con unos niños y otra jugando al baloncesto en Chicago, la ciudad donde empezó su carrera política, a las que acompañaba un texto en el que se mostraba emocionado por la cercanía de la inauguración.

"Chicago, ¡qué bueno es estar en casa! Michelle y yo creamos el Centro Presidencial Obama para que sea un lugar donde personas de todas las edades puedan aprender, jugar y trabajar; ¡y estamos deseando darles la bienvenida a todos esta misma semana!", escribió el exmandatario.

El Centro Obama, construido en un barrio históricamente pobre y de mayoría afroamericana al sur de Chicago, ha sido concebido como un espacio más amplio que una biblioteca y cuenta con hasta cinco edificios en los 19,3 acres de terreno (7,8 hectáreas o 78.104 metros cuadrados).

El espacio, que aúna cultura, educación y naturaleza, tiene como objetivo que personas de todas las edades y orígenes participen y se involucren en la construcción de sus comunidades, aplicando, según el propio centro, "la convicción de los Obama de que las personas comunes, trabajando juntas, pueden lograr cosas extraordinarias".

El Centro Obama está organizado en torno a cuatro edificios principales, el Museo, el Foro, la Biblioteca Pública de Chicago y el 'Home Court'.

Además de estos cuatro puntos cardinales, el Centro Obama cuenta con otros espacios como la plaza John Lewis, que conecta los edificios principales; el Huerto de Frutas y Verduras Eleanor Roosevelt, dedicado a la educación ambiental y los alimentos y el Jardín de las Mujeres, que homenajea a las mujeres líderes de Chicago.

Al día siguiente, el 19 de junio, coincidiendo con 'Juneteenth', la fecha que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos, el Centro abrirá sus puertas al público con una programación en la que habrá espectáculos en vivo, actividades de gastronomía, arte o narración de historias y que durará todo el fin de semana hasta el 21 de junio.