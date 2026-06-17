ONU: Erosión de pastizales por sequía y cambio climático amenaza los sistemas alimentarios

En un comunicado emitido con motivo del Día Mundial de la Desertificación y la Sequía, que se celebra este miércoles y acoge Kenia en 2026, la UNCCD señaló que la degradación de los pastizales también supone una amenaza para la biodiversidad, los medios de subsistencia y la resiliencia de las comunidades a nivel mundial.

Desde las estepas euroasiáticas y las praderas de Sudamérica hasta las sabanas del sur de África, este problema está teniendo un gran impacto.

Según la Convención, los pastizales cubren más de la mitad de la superficie terrestre, sustentan a unos dos mil millones de personas y aportan casi el 70 % del alimento para el ganado a nivel mundial, lo que los convierte en "uno de los sistemas de producción de alimentos más importantes del mundo, aunque a menudo subestimados".

A medida que las sequías se intensifican y la escasez de agua afecta a más comunidades en todo el mundo, gobiernos, científicos y comunidades locales exigen medidas urgentes para reconocer, proteger y restaurar los pastizales.

"La restauración de los pastizales debe ser una estrategia fundamental para que los países fortalezcan su resiliencia, garanticen la seguridad alimentaria, reduzcan los riesgos y apoyen los medios de subsistencia", declaró la secretaria ejecutiva de la Convención, Yasmine Fouad.

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En un mensaje de video con motivo del Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía 2026, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, recordó que en 2026 también se conmemora el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.

Para Guterres, se trata de "una oportunidad para apoyar a los pastores y a los pueblos indígenas cuyos conocimientos tradicionales pueden ayudar a salvaguardar estos ecosistemas".

Bajo el lema "Pastizales: Reconocer. Respetar. Restaurar", la celebración del Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía corrió este año a cargo del Gobierno de Kenia y se centró en la creciente importancia del pastoreo sostenible, la resiliencia ante la sequía y la restauración de los ecosistemas.

Las zonas áridas y los pastizales cubren alrededor del 80 % del territorio de Kenia y sustentan a millones de personas a través del pastoreo, la producción ganadera y las cadenas de valor conexas.

La ministra keniana de Medio Ambiente, Cambio Climático y Silvicultura, Deborah Barasa, abogó por "reconocer el verdadero valor de los pastizales, respetar a las comunidades que dependen de ellos y los cuidan, y trabajar juntos para restaurar estos paisajes".

Las zonas de pastoreo y los pueblos pastores serán el tema central de la decimoséptima sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17), que tendrá lugar en Ulán Bator (Mongolia) del 17 al 28 de agosto de 2026.