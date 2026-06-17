Operación Triunfo regresa en 2027 y Georgina Rodríguez debuta como presentadora de LOL

Son algunas de las novedades de las producciones audiovisuales de Prime en España y que se podrán ver en todos los países en los que está presente la plataforma, según anunciaron este miércoles sus responsables.

OT, un concurso musical muy seguido en América Latina y del que han salido artistas como Aitana, David Bisbal, Manuel Carrasco o Lola Índigo, comenzará el proceso de cásting en junio de 2027 para encontrar a los nuevos talentos que entrarán en la academia musical.

Chenoa, que también se dio a conocer en este formato, seguirá siendo la presentadora en la tercera edición del concurso que comenzó a emitirse en Prime Video tras iniciarse en 2001 en el canal público TVE.

En un acto en el que se presentaron las novedades de la plataforma para lo que queda de 2026 y 2027, también se anunció que Georgina Rodríguez, famosa por su matrimonio con Cristiano Ronaldo y por haber protagonizado un reality (en Netflix) sobre su vida, se encargará de presentar el programa de humor LOL: Si te ríes, pierdes.

Rodríguez acompañará a Antonio Resines en la tercera temporada de este programa, que adapta un formato japonés y que ya cuenta con versiones en más de 20 países.

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Serán seis entregas de 20 minutos que comenzarán a emitirse en la Navidad de este año, un proyecto que a Rodríguez le hace mucha ilusión presentar, como señaló en un vídeo emitido en la presentación, en el que aseguró que su colaboración con Resines es "el dúo más inesperado".

En LOL cómicos y famosos se reúnen durante varias horas para tratar de provocar la risa de su oponente. En las anteriores edición fue presentado por Santiago Segura y Silvia Abril.

En cuanto a las novedades cinematográficas, destacan la secuela de 'Zeta', una historia de acción y suspense protagonizada por Mario Casas, o 'Si los muertos hablaran', con Carmen Machi, Maribel Verdú y Hugo Silva, inspirada en la serie británica 'Happy Valley'.

Así como 'Enfrentados: Marfil', con Ester Expósito y Hugo Diego García, adaptación de un libro de Mercedes Ron que llegará el 9 de septiembre, una historia de amor "muy intensa"", en palabras de la actriz.

También basadas en libros de Ron las películas 'Dímelo en secreto', que se estrenará a comienzos del próximo año, y 'Dímelo con besos', que cerrará la trilogía que se abrió con 'Dímelo bajito'.

'Apocalipsis Z: Un nuevo mundo', la segunda entrega de la historia de zombies basada en las novelas de Manel Loureiro, espera repetir el éxito de la primera, una de las producciones españolas más vistas a nivel internacional en la plataforma.

Y en series, otro éxito español en la plataforma, 'Reina Roja', basada en la historia de Juan Gómez Jurado, estrenará su segunda temporada el 2 de octubre, de nuevo con Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian como protagonistas.

Mientras que la segunda entrega de la comedia 'Su majestad' estará disponible en 2027 en todo el mundo y al reparto encabezado por Anna Castillo y Enesto Alterio se unen nombres como los de Ángela Cervantes o Leonor Watling, en el papel de la examante del rey emérito, padre de la protagonista.