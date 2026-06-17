Polonia y Alemania firman acuerdo de defensa que prevé mando militar compartido en Báltico

En una rueda de prensa conjunta en la capital polaca, ambos ministros anunciaron que el Mando del Grupo Operativo del Báltico, dedicado a supervisar la seguridad marítima en esa región, será rotativo en períodos de cuatro años.

Actualmente, el mando tiene su base en el puerto alemán de Rostock (norte) pero, como detalló el ministro polaco, "a partir de 2028 estará en (el puerto polaco de) Gdynia".

Por su parte, el ministro alemán Pistorius subrayó la relevancia estratégica de esta unión y aseguró que "conjuntamente seremos responsables de la protección de las infraestructuras críticas y de las rutas marítimas" de todos los aliados occidentales en el mar Báltico.

El tratado suscrito este miércoles actualiza al anterior, que data de 15 años atrás, y abarca desde la ciberseguridad hasta el desarrollo conjunto de armamento avanzado.

Kosiniak-Kamysz destacó que, con el afianzamiento de la alianza Varsovia-Berlín, "estamos añadiendo un ladrillo más a la construcción de una nueva arquitectura de seguridad en Europa".

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"No hay seguridad sin Polonia, no hay seguridad sin Alemania", sentenció el ministro polaco.

En el ámbito industrial, ambos titulares destacaron que el acuerdo tratará de avanzar en la autonomía europea en cuanto a producción de armamento y Kosiniak-Kamysz afirmó que "nuestras cadenas de producción deben ser independientes", para lo que es necesario "comprar y producir más en Europa".

Pistorius, además, confirmó nuevos avances en el sistema Taurus Neo, un nuevo modelo del misil Taurus, al que invitó formalmente a Polonia para que participe como socio.

En referencia a las polémicas provocadas por las relaciones entre ambos países en el pasado, el ministro polaco envió un mensaje de unidad política y aseguró que "para Polonia, el enemigo está en el este, no en el oeste, porque somos aliados, somos socios y amigos".

Ambos líderes recordaron los gestos de reconciliación histórica, como el del canciller Willy Brandt en Varsovia en 1970, que los alemanes han mostrado para superar el trauma de la Segunda Guerra Mundial.

El encuentro de hoy coincidió con el 35.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad que Polonia y Alemania firmaron en 1991.