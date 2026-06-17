Proyectos de movilidad atraen a 16 empresas españolas para invertir en Uruguay

Ignacio Imaz Ducasse, jefe de Sector Infraestructuras de Transporte de ICEX, explicó a EFE que el organismo público detectó en Uruguay "un cruce" de proyectos importantes que resultan de interés para empresas españolas que desean instalarse en el país.

En particular, Imaz Ducasse identificó el proyecto de transformación de la movilidad urbana, "el gran proyecto en este momento", y el diseño de un plan para el transporte ferroviario, como las iniciativas que pueden dar oportunidades a empresas españolas de distintos perfiles.

En el marco del encuentro 'nfraestructuras de Transporte y Movilidad Urbana en Uruguay', el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, también destacó el potencial del proyecto de transformación del sistema de transporte metropolitano y el aporte que puede dar la experiencia española.

Salido Ortiz también mencionó la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y sostuvo que se trata de un momento histórico.

"España no es un observador externo, aspira a seguir siendo un socio estratégico para Uruguay", agregó Ortiz.

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Martín Mercado, el vicedirector ejecutivo de la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI, fue el encargado de dar un panorama de la situación general del mercado uruguayo a las empresas, a quienes invitó a apostar por el país por su estabilidad y talento.

"Uruguay es un país que es fácil para hacer negocios", aseguró a los presentes y destacó que la previsibilidad del país da ventaja a las empresas para la planificación de inversiones a mediano y largo plazo.

"Nuestro ideal sería que en unos meses ver que pues que hay más empresas españolas aún trabajando aquí en Uruguay", aspiró Imaz Ducasse.

La jornada de este miércoles incluyó un panel dedicado al transporte ferroviario y su conexión con puertos, otro enfocado en los desafíos de la transformación urbana y la movilidad metropolitana en Montevideo, una mesa sobre proyectos carreteros y financiamiento de infraestructura y una instancia de reuniones bilaterales.