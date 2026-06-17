Putin se reúne con líderes de Filipinas y Brunéi para hablar de energía y turismo

Las reuniones tuvieron lugar en el marco de la cumbre Rusia-ASEAN que se celebra hoy y mañana en Kazán.

"El año pasado, nuestro intercambio comercial superó los 500 millones de dólares. Esto, por supuesto, está lejos de ser un máximo. Existen oportunidades para aumentar el volumen de suministros agrícolas y energéticos", dijo Putin al presidente de Filipinas, país que ejerce la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

El mandatario filipino, por su parte, recordó que se cumplen 35 años desde el establecimiento de lazos entre la ASEAN y Rusia e invitó a Putin a la cumbre de esa organización en noviembre próximo.

Marcos Jr. calificó de "estable" el comercio entre Rusia y Filipinas, pero abogó por aprovechar más su potencial.

"Los temas de seguridad y energía se convirtieron en prioridades para ambos países", aseguró, y añadió que la interacción entre los círculos empresariales de las partes permite "explorar posibles proyectos conjuntos".

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En la reunión con el sultán de Brunéi, Putin destacó el gran potencial de cooperación en "el turismo y los intercambios humanitarios".

El jefe del Kremlin también habló de la "posición equilibrada" de Brunéi en los asuntos internacionales, "incluso en los complejos y dramáticos problemas que enfrenta el mundo hoy día".

El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, mostró hoy interés en incrementar las importaciones de hidrocarburos de Rusia, que ve en la región una alternativa a Europa.

"Las necesidades energéticas de la ASEAN siguen aumentando. Eso significa que necesitamos contar con una red de suministros desarrollada y diversa. Rusia dispone de una gran experiencia en la producción de energía eléctrica y el suministro de recursos energéticos", dijo Kim al abrir el foro empresarial Rusia-ASEAN en la ciudad de Kazán.

Estimó en más de 17.000 millones de dólares el comercio bilateral entre Rusia y el grupo, un resultado que consideró "modesto", por lo que aseguró que "existe un gran potencial de desarrollo".

Según el ministro de Desarrollo Económico ruso, Maxim Reshétnikov, Rusia incrementó sus suministros de petróleo y minerales a países de la ASEAN un 40 % durante el primer trimestre del año, una cifra impulsada por el conflicto en Irán y el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz.

Debido a ese cierre, Filipinas compró 2,4 millones de barriles de crudo ruso para ampliar sus reservas, tras declarar el estado de emergencia energética en el archipiélago. Asimismo, Vietnam y Laos firmaron acuerdos con Moscú para construir centrales nucleares.

El interés de la ASEAN no se ha visto mermado por el hecho de que el viernes se firme en Suiza el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, lo que dará paso -según ha adelantado Washington- a la normalización del tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde cruza el 20 % del petróleo mundial, buena parte destinada a países de la ASEAN y de la región de Asia-Pacífico.

La anterior cumbre Rusia-ASEAN tuvo lugar en octubre de 2021 en formato virtual debido a la pandemia del coronavirus. Kazán, capital de la república de Tatarstán, ya acogió la cumbre del grupo BRICS en 2024.