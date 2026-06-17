Reconocen que Puerto Rico cuenta con una "infraestructura crítica" de agua desde hace años

En el marco de las averías en el sistema que han causado cortes de agua en varios municipios del norte del archipiélago, que han dejado a ciudadanos hasta más de 15 días sin acceso a este servicio básico, González explicó ante 28 senadores que "el deterioro acumulado requería atención e inversión sostenida durante muchos años" y "no se le dio".

Las reparaciones de las averías detectadas en el llamado Superacueducto de Puerto Rico finalizaron el martes, sin embargo, la recuperación está siendo gradual y los más de 100.000 clientes que se vieron afectados están volviendo a tener acceso al servicio de agua potable.

"Durante demasiado tiempo, las decisiones difíciles, pero necesarias, se fueron posponiendo. Se atendieron emergencias, pero muchas veces con 'parchos' para resolver temporalmente, sin atacar los problemas de raíz con soluciones permanentes", precisó el titular de la AAA.

González calificó estas últimas semanas como las "más intensas y retantes" que ha enfrentado el sistema de agua potable de Puerto Rico en los últimos años.

Asimismo, el titular de la AAA indicó que entiende "perfectamente la frustración" de los ciudadanos afectados por estas averías, pidió disculpas por ello y aseguró que no va a continuar "postergando soluciones".

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"No estamos aquí para dejarle el problema a las próximas generaciones, porque eso sería hacer lo mismo que hicieron los que estuvieron en estas posiciones antes que nosotros. Estamos aquí para enfrentar este problema de infraestructura y para resolverlo de manera permanente. Estos proyectos los adelantamos por un año para comenzar en julio", subrayó.

En este sentido, González afirmó que con una inversión de 7.000 millones de dólares, puso en marcha proyectos de reconstrucción y modernización de la infraestructura para fortalecer la resiliencia del sistema durante las próximas décadas.

"Nada justifica que no tengamos un servicio tan preciado. Es una realidad que asumo con responsabilidad y con la determinación de trabajar incansablemente para devolverle a nuestra gente el servicio que merece", expresó.

Por otro lado, González culpó de los problemas en el sistema a Roberto Martínez que durante la última década, fue director ejecutivo de la Región Metro de la AAA, y no realizó trabajos de mejoras en la planta de filtración Sergio Cuevas, en el municipio de Trujillo Alto, en el norte de Puerto Rico.

En este contexto, el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero, también participó en la comisión y lamentó las vicisitudes que sufren las comunidades en residencias, comercios y oficinas gubernamentales que no tienen un servicio estable de agua.

Por su parte, la alcaldesa del pueblo de Loíza, Julia Nazario, coincidió con el presidente de la AAA en que la crisis "es un problema de años".

"Hay comunidades fuera de la zona metropolitana que llevan sufriendo sin que haya soluciones a la vista. Comparecí en defensa de los comerciantes, residentes y visitantes de nuestro barrio Torrecilla Baja, que está compuesto de Piñones, La Torre, y El Indio, hasta Vacía Talega", señaló Nazario, y expresó su deseo a una solución sostenible y duradera.

Durante la jornada, la AAA detalló en sus redes sociales que varias estaciones continúan fuera de operación, como la del pueblo de Canóvanas y la estación de bombas Centro Judicial, en el municipio de Carolina, los dos ubicadas en el norte.

Debido a esta crisis, que se agravó a principios de esta semana y lleva semanas afectando al área metropolitana, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, activó a la Guardia Nacional para que apoye los esfuerzos de distribución de agua.