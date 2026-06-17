Trump dice que considerará que Ucrania fabrique misiles estadounidenses en Europa

"A ellos les gustaría poder hacerlo y vamos a considerarlo", aseguró en respuesta a preguntas de los periodistas durante su encuentro bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi, en la localidad francesa de Évian.

Preguntado por la posibilidad de que tras el fin de la guerra con Irán se aproveche el momento de optimismo para acabar también con el conflicto entre Rusia y Ucrania, afirmó que en sus conversaciones con los presidentes ruso (Vladímir Putin) y ucraniano (Volodímir Zelenski) los tres comparten ese deseo.

"He acabado con ocho guerras -insistió- y honestamente creí que esa sería fácil de terminar, pero (Putin y Zelenski) no se aprecian mutuamente y eso dificulta las cosas", subrayó.