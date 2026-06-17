Trump pide a Rusia y China la desnuclearización: "No necesitamos poder destruir el mundo"

Évian (Francia, 17 jun (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, optimista ante la posibilidad de que Irán renuncie al arma atómica tras el reciente acuerdo bilateral, aprovechó este miércoles el final de la cumbre del G7 para pedir a China y Rusia que se sumen a otro acuerdo de desnuclearización, subrayando que no es necesario que haya armas "como para poder destruir el mundo 300 veces".