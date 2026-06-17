Trump subraya que el pacto con Irán evita la catástrofe económica y cumple todas sus metas

"No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado. (...) Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear", dijo en su conferencia de prensa final de la cumbre del G7.

Trump estuvo acompañado en su intervención por llos secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; de Comercio, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer.

"Si no tuviéramos este acuerdo, podríamos haber lanzado bombas durante otras dos semanas, tres, cuatro, dos años. El estrecho de Ormuz nunca se abriría", añadió el líder republicano.

Horas antes, no obstante, había advertido de que "no es definitivo" el memorando de entendimiento cerrado con Irán, cuya formalización con una firma tendrá lugar en Suiza el próximo viernes, y de que si Irán "no se comporta" se retomarán los bombardeos.

"Si no están preparados seguiremos bombardeándoles hasta que lo estén. Es increíble lo que pueden conseguir las bombas", añadió.

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Según Trump, estos tres días de reuniones en Évian le han permitido discutir los detalles de ese texto con el resto de integrantes del G7 (Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) y otros países invitados.

El mandatario consideró que lo que ha hecho debería haber tenido lugar "hace diez años" y habría sido "mucho más fácil y con mucha menos potencia de fuego", y confió en que este pacto con Irán sea el principio de un acuerdo "mucho más amplio a lo largo de Oriente Medio".