Ucrania ataca buque petrolero de la ‘flota fantasma’ rusa sancionado por Canadá y Europa

El buque en cuestión fue identificado como el FINA A. “El barco está sujeto a sanciones impuestas por la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, Canadá y Ucrania”, explicó el Estado Mayor de Kiev, que agregó que la magnitud de los daños infligidos al buque está siendo establecida.

Ucrania ha atacado en varias ocasiones en los últimos meses a barcos de la ‘flota fantasma’ rusa. El objetivo de Kiev con estos ataques y los que lleva a cabo contra terminales petroleras de puertos y refinerías rusas es socavar el potencial económico de la Federación Rusa, que financia sobre todo la guerra con sus exportaciones de crudo.

El Estado Mayor ucraniano informó además de ataques a distintos objetivos militares y logísticos rusos en los territorios ocupados.