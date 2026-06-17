Un nuevo museo celebra la (contra)cultura juvenil británica en Londres

El denominado 'Museo de la Cultura Juvenil' ('Museum of Youth Culture'), que presume de ser el primero de su clase en el Reino Unido, abrirá sus puertas al público este sábado -tras múltiples retrasos- con un espacio de 6.500 metros cuadrados y exposiciones rotatorias donde los jóvenes jugarán un papel principal.

"Queremos que la gente venga y aprenda sobre lo que los jóvenes han logrado en este país, desde la creación de géneros musicales, hasta la moda, pero que sea un lugar donde la gente pueda venir también a exponer", explica a EFE el director creativo del museo, Jamie Brett.

La idea de este museo, que materializa más de 10 años de trabajo, germinó a partir de un archivo fotográfico desarrollado en los años 90, que explotaba las distintas subculturas del Reino Unido, como el punk o el rave.

Entrar en el Museo de la Cultura Juvenil supone emprender un viaje nostálgico al pasado a través de imágenes, vídeos y objetos que repasan la historia británica del último siglo desde la mirada de los jóvenes del país y su impacto social. Una historia que, según indica una inscripción en el suelo, continúa "inacabada".

"Al crear este museo, dedicado a los jóvenes, queríamos encontrar la manera de hacer que estas fotografías y estos objetos fueran relevantes para la próxima generación", cuenta Brett.

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En la planta superior, junto a una cafetería con un futbolín y un fotomatón, una pared reivindica por qué Camden es la mejor ubicación posible para este museo. Este barrio es uno de los más alternativos de la capital británica, cuna de movimientos contraculturales y de artistas como Amy Winehouse.

Tras bajar una larga escalera, como emulando los locales subterráneos que vieron nacer a muchas tribus urbanas de la ciudad, la luz y la atmósfera cambian, y los visitantes atraviesan un enorme pasillo con un mural repleto de efemérides.

Es el espacio favorito de Brett, por su sensación de atemporalidad, confiesa.

Este da paso a una sala plagada de fotografías, atuendos colgados del techo, y objetos emblemáticos como una cabina de teléfono, una rampa de skate o un walkman, el museo repasa las aficiones de los jóvenes británicos y su faceta más activista y social.

Al otro lado se incluye el llamado "Youth Club" ("Club Juvenil"), un espacio para los jóvenes y que está diseñado por adolescentes locales provenientes de entornos vulnerables como parte de un programa social impulsado por el museo.

El espacio, presidido por una cama, se convierte en la habitación de un adolescente promedio, con pósteres de artistas de k-pop, y un ordenador en la mesilla.

"Pensamos que la habitación es un lugar de autoexploración, porque a menudo es el único espacio que los jóvenes tienen para encerrarse en su propio mundo y diseñar qué es lo que significa para ellos, confeccionando el espacio, fue muy interesante para mí", explica a EFE Lauren, una adolescente londinense de 17 años que participa en el proyecto.

A su alrededor, se plantea la frase: "Cosas sobre las que le he mentido a mis padres". Poniendo el foco en la mentira, explora cómo esta puede moldear nuestra personalidad o nuestra forma de vestir durante la adolescencia, e invita a los asistentes a escribir y exponer sus secretos en público.

Otra de las adolescentes, Charlie, también de 16 años, confía en que este museo ofrezca a los jóvenes de la ciudad un nuevo espacio en el que poder expresarse con libertad y formar parte activa de la comunidad local "participando y ganando experiencia sin la sensación de sentirse perdido".