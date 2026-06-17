Un temblor de magnitud 5,1 se siente en el centro de Colombia sin víctimas ni daños

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento ocurrió a las 05:51 hora local (10:51 GMT) y tuvo como epicentro la región de Los Santos, en el departamento de Santander (noreste), una zona de alta actividad sísmica.

El temblor, que duró pocos segundos, se produjo a una profundidad de 146 kilómetros, y se sintió con mayor intensidad en Bucaramanga, capital de Santander, y en otras ciudades de la región andina de Colombia, como Bogotá, Tunja, Medellín y Cúcuta, sin reporte de daños.