Una niña y un adulto mueren en un ataque armado cerca de una escuela en Panamá

El hecho ocurrió cuando el auto, que estaba estacionado cerca de una escuela ubicada en la barriada capitalina de La Locería, fue atacado a tiros por desconocidos a bordo de una motocicleta, según informó la televisión local desde el lugar del crimen.

Fuentes judiciales dijeron a EFE que los fallecidos son una menor de 10 años y un adulto, que era el conductor del vehículo y su presunto padrastro. En este hecho resultó herida otra pasajera, una mujer identificada como la madre de la niña.

Según las primeras versiones, la pareja había llegado al lugar a dejar en la escuela a la menor cuando tuvo lugar el ataque. La televisión reportó sobre el ambiente de consternación de los vecinos y población estudiantil, pues se trata de una barriada residencial tranquila.

La directora regional de Educación, Mireya Pino, dijo a la cadena TVN que tras el suceso "se activaron los protocolos llamando a los padres de familia para que vinieran a retirar a los niños, ya que muchos estaban muy nerviosos".

Panamá registró entre enero y mayo pasado 251 homicidios, un 7 % más que en el mismo lapso de 2025, según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que muestran que la mayoría de casos se concentran en la provincia de Panamá, donde está la capital, con 112, y el contiguo distrito de San Miguelito, con 46.

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Las estadísticas también confirman lo que las autoridades han tildado como una ola de asesinatos este año: en marzo se registraron 53 casos, en abril 62 y en mayo 57, frente a los 44, 34 y 54 de los mismos meses, respectivamente, del 2025.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, ha dicho que la lucha por el territorio, por captar nuevos miembros e incluso el "tumbe" o robo de cargamento de droga entre las ocho principales pandillas - de un universo de 120 - está impulsando la violencia.